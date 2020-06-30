Президиум ВФЛА лишил должности вице-президента организации Эдуарда Безуглова

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) большинством голосов принял решение о лишении должности вице-президента организации Эдуарда Безуглова, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Восемь человек проголосовали за отстранение Безуглова. Один член президиума проголосовал против. Безуглова лишили должности за многочисленные нарушения кодекса этики организации.

Несмотря на отстранение, Безуглов останется членом президиума федерации.

До 1 июля 2020 года ВФЛА должна выплатить штраф, составляющий $ 5 млн. Штраф был начислен по «делу Лысенко». Если организация не выплатит штраф, World Athletics не будет рассматривать заявки российских легкоатлетов на нейтральный статус, необходимый для выступления на международных соревнованиях.