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Глава ВФЛА рассказал о претензиях к Безуглову, смещённому с должности вице-президента

Глава ВФЛА рассказал о претензиях к Безуглову, смещённому с должности вице-президента
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал решение президиума организации освободить от должности вице-президента Эдуарда Безуглова. Он был освобождён от должности за многочисленные нарушения Кодекса этики ВФЛА.

«Вы видели статистику по голосованию членов президиума, восемь из них проголосовало за освобождение Безуглова от должности, только один член президиума воздержался. Цифры говорят сами за себя. Эдуард проводит большую работу, болеет душой за лёгкую атлетику, но критическая масса тех этических нарушений, которые им были сделаны, была достигнута. Президиум сегодня был практически единодушен, какие-то комментарии, на мой взгляд, излишни», — цитирует Юрченко ТАСС.

Президиум ВФЛА лишил Безуглова должности вице-президента за нарушения кодекса этики
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