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«Это очень жёстко». Белявский приземлил сальто на спину Нагорному

«Это очень жёстко». Белявский приземлил сальто на спину Нагорному
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионы мира, серебряные призёры Олимпийских игр в команде российские гимнасты Никита Нагорный и Давид Белявский исполнили новый невероятно сложный трюк. Давид, исполнив сальто назад, приземлился на спину Никите, который находился в позиции упора лёжа.

«Не, ну, это очень жёстко. Согласны?» — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

В комментариях подписчики раскритиковали спортсменов за слишком травмоопасный трюк. Нагорному и Белявскому даже пришлось объяснить в «сториз», что комбинация была неоднократно отрепетирована. К тому же приземление Белявского профессионально смягчили оба гимнаста. В итоге, по словам Никиты, Давид запрыгнул ему на спину «как кошечка».

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