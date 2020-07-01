«Это очень жёстко». Белявский приземлил сальто на спину Нагорному
Чемпионы мира, серебряные призёры Олимпийских игр в команде российские гимнасты Никита Нагорный и Давид Белявский исполнили новый невероятно сложный трюк. Давид, исполнив сальто назад, приземлился на спину Никите, который находился в позиции упора лёжа.
«Не, ну, это очень жёстко. Согласны?» — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
В комментариях подписчики раскритиковали спортсменов за слишком травмоопасный трюк. Нагорному и Белявскому даже пришлось объяснить в «сториз», что комбинация была неоднократно отрепетирована. К тому же приземление Белявского профессионально смягчили оба гимнаста. В итоге, по словам Никиты, Давид запрыгнул ему на спину «как кошечка».
«Как такое вообще возможно?» Подписчиков впечатлил новый фит от Нагорного и Белявского
- 1 июля 2020
-
20:54
-
20:39
-
19:30
-
18:53
-
18:31
-
17:40
-
16:37
-
16:00
-
15:37
-
15:24
-
14:27
-
14:20
-
13:14
-
12:13
-
12:08
-
10:34
-
09:24
- 30 июня 2020
-
23:51
-
23:35
-
22:42
-
21:40
-
21:36
-
19:51
-
18:41
-
17:52
-
15:20
-
14:22
-
13:31
-
12:20
-
11:34
-
10:32
-
09:14
- 29 июня 2020
-
22:40
-
20:14
-
20:03
Партнерский контент