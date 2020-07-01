«Это очень жёстко». Белявский приземлил сальто на спину Нагорному

Чемпионы мира, серебряные призёры Олимпийских игр в команде российские гимнасты Никита Нагорный и Давид Белявский исполнили новый невероятно сложный трюк. Давид, исполнив сальто назад, приземлился на спину Никите, который находился в позиции упора лёжа.

«Не, ну, это очень жёстко. Согласны?» — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

В комментариях подписчики раскритиковали спортсменов за слишком травмоопасный трюк. Нагорному и Белявскому даже пришлось объяснить в «сториз», что комбинация была неоднократно отрепетирована. К тому же приземление Белявского профессионально смягчили оба гимнаста. В итоге, по словам Никиты, Давид запрыгнул ему на спину «как кошечка».