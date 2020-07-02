В России за сутки коронавирусом заразилось 6760 человек, отмечено 147 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6760 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 661 165 человек, из которых выздоровело 428 978. Зафиксировано ещё 147 летальных исходов. За всё время скончалось 9683 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 662

Московская область — 317

Ханты-Мансийский АО — 266

Санкт-Петербург — 258

Иркутская область — 243

Нижегородская область — 234

Свердловская область — 224

Ямало-Ненецкий АО — 197

Республика Калмыкия — 194

Воронежская область — 154

Мурманская область — 139

Красноярский край — 137

Челябинская область — 134

Архангельская область — 116

Республика Тыва — 112

Ульяновская область — 105

Саратовская область — 99

Ставропольский край — 93

Новосибирская область — 92

Ростовская область — 90

Волгоградская область — 89

Хабаровский край — 86

Омская область — 79

Оренбургская область — 76

Тюменская область — 76

Алтайский край — 75

Приморский край — 75

Тульская область — 74

Пензенская область — 73

Самарская область — 73

Карачаево-Черкесская Республика — 69

Ивановская область — 68

Республика Алтай — 64

Республика Дагестан — 63

Чувашская Республика — 60

Краснодарский край — 59

Пермский край — 58

Ленинградская область — 57

Томская область — 57

Курская область — 55

Белгородская область — 54

Брянская область — 54

Калужская область — 51

Забайкальский край — 51

Республика Коми — 50

Владимирская область — 48

Кабардино-Балкарская Республика — 48

Республика Саха (Якутия) — 48

Камчатский край — 48

Новгородская область — 47

Республика Адыгея — 46

Псковская область — 45

Республика Башкортостан — 45

Тамбовская область — 44

Тверская область — 44

Магаданская область — 42

Ярославская область — 41

Республика Карелия — 41

Кемеровская область — 41

Рязанская область — 40

Смоленская область — 40

Курганская область — 40

Республика Татарстан — 39

Липецкая область — 36

Республика Мордовия — 36

Орловская область — 35

Астраханская область — 35

Республика Бурятия — 34

Республика Хакасия — 31

Амурская область — 31

Республика Марий Эл — 30

Кировская область — 30

Сахалинская область — 25

Костромская область — 21

Республика Северная Осетия — 21

Республика Ингушетия — 19

Удмуртская Республика — 19

Вологодская область — 18

Калининградская область — 17

Чеченская Республика — 13

Республика Крым — 7

Еврейская АО — 2

Севастополь — 1.