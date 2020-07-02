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В ООН призвали отменить ограничения на природный уровень тестостерона у легкоатлеток

В ООН призвали отменить ограничения на природный уровень тестостерона у легкоатлеток
Другие / Лёгкая атлетика 0

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека опубликовало доклад, в котором призвало немедленно отменить правило Международной федерации легкоатлетических ассоциаций, запрещающее выступление на беговых дистанциях от 400 до 1500 метров спортсменок с повышенным от природы уровнем тестостерона. Об этом сообщается на сайте организации Human Rights Watch, в котором содержится ссылка на соответствующий доклад.

Напомним, эти правила, в частности, сказались на результатах олимпийской чемпионки представительницы ЮАР Кастер Семени. Чтобы уложиться в правила, она принимала гормоны, призванные снизить уровень тестостерона, но это привело к падению результатов. После этого она стала отказываться от терапии, ссылаясь на нарушение прав человека.

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