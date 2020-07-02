В ООН призвали отменить ограничения на природный уровень тестостерона у легкоатлеток

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека опубликовало доклад, в котором призвало немедленно отменить правило Международной федерации легкоатлетических ассоциаций, запрещающее выступление на беговых дистанциях от 400 до 1500 метров спортсменок с повышенным от природы уровнем тестостерона. Об этом сообщается на сайте организации Human Rights Watch, в котором содержится ссылка на соответствующий доклад.
Напомним, эти правила, в частности, сказались на результатах олимпийской чемпионки представительницы ЮАР Кастер Семени. Чтобы уложиться в правила, она принимала гормоны, призванные снизить уровень тестостерона, но это привело к падению результатов. После этого она стала отказываться от терапии, ссылаясь на нарушение прав человека.
- 2 июля 2020
-
11:15
-
10:31
-
10:13
-
09:21
-
08:38
- 1 июля 2020
-
23:38
-
23:06
-
20:54
-
20:39
-
19:30
-
18:53
-
18:31
-
17:40
-
16:37
-
16:00
-
15:37
-
15:24
-
14:27
-
14:20
-
13:14
-
12:13
-
12:08
-
10:34
-
09:24
- 30 июня 2020
-
23:51
-
23:35
-
22:42
-
21:40
-
21:36
-
19:51
-
18:41
-
17:52
-
15:20
-
14:22
-
13:31