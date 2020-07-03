ВАДА опубликовало стратегический план по борьбе с допингом на ближайшие пять лет

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на официальном сайте опубликовала стратегический план развития на ближайшие пять лет.
План прошёл согласование на исполкоме организации ещё 15 мая и впоследствии был единогласно утверждён советом учредителей. Главным посылом этого плана является ведение борьбы с допингом в новую эру, предпринимая смелые шаги в сторону инновационных решений в сфере антидопинга. Для этого будут проводиться такие мероприятия, как активное привлечение спортсменов к разработке антидопинговой политики, сотрудничество со всеми, кто занимается борьбой с допингом, и повышение осведомлённости среди населения по всему миру.
«ВАДА сейчас находится в совершенно ином мире, чем несколько лет назад, благодаря реформе управления, которую инициировало агентство, и усилению его деятельности по контролю над соблюдением всех норм. Хотя заинтересованные стороны признают эти достижения, все согласны с тем, что ВАДА должно пойти дальше, чтобы навести мосты и объединить усилия по защите спортсменов и целостности спорта во всем мире. Ресурсы агентства не отражают масштаб проблем, с которыми мы сталкиваемся.
Стратегические приоритеты, изложенные в Стратегическом плане, были определены спортсменами в центре, и будут определять трансформационный путь, который ВАДА предпримет в течение следующих пяти лет. Изо дня в день агентство будет продолжать сотрудничать со спортсменами и всеми нашими партнерами по всему миру в целях укрепления всемирной антидопинговой программы. Я очень привержен этому плану, прежде всего для привлечения и расширения возможностей спортсменов в развитии чистого спорта, создание антидопингового потенциала и сообщества во всем мире, и для обеспечения дополнительного финансирования, которое требуется для реализации «Ведущей антидопинговой программы в новую эру». Я уверен, что благодаря сотрудничеству и единству заинтересованных сторон мы добьёмся успеха», — заявил глава ВАДА Витольд Банька.
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