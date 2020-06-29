Замглавы РУСАДА: ни разу не слышала, чтобы правительства отказывались финансировать ВАДА

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая высказала мнение, что правительство США вряд ли откажется финансировать Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Подобное предложение внесло на рассмотрение в конгресс США государственное управление по политике в области контроля за распространением наркотиков.

«Как вы знаете, в антидопинговом кодексе прописаны права и обязанности, которые есть у ВАДА и национальных агентств, международных федераций, а также у правительств стран, подписавших международную антидопинговую конвенцию ЮНЕСКО. Финансируется ВАДА правительствами стран, являющихся подписантами этой конвенции. Они обязаны, согласно данной конвенции, финансировать антидопинговую деятельность в своей стране и вносить вклад в поддержку чистого спорта глобально.

Почему правительство США сделало такое заявление, мне сложно сказать. Возможно, есть какие-то взаимные недовольства. Но выглядит это не очень красиво. Более того, я бы задумалась, какой месседж они посылают своим спортсменам, молодым спортсменам, делая подобные заявления. Это выглядит крайне противоречиво — с одной стороны, они как будто активно выступают за честный и чистый спорт, и тут же угроза и шантаж Всемирного антидопингового агентства.

Я ни разу не слышала, чтобы правительства каких-либо стран отказывались от исполнения своих обязательств по финансированию. Даже в России несколько лет назад, когда была приостановлена деятельность РУСАДА, Паралимпийского комитета, лёгкой атлетики, тяжёлой атлетики, биатлона, в стране работали международные эксперты, ни разу не было никакой спекуляции на подобную тему», — приводит слова Пахноцкой РИА «Новости».