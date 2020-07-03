Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

ВФЛА угрожает подать в суд в ответ на публикацию «Чемпионата»

ВФЛА угрожает подать в суд в ответ на публикацию «Чемпионата»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) в лице президента организации Евгения Юрченко направила письмо в адрес управляющего директора Антона Сучкова и главного редактора Евгения Слюсаренко, в котором требует опровержения и удаления информации, приведённой в статье «Российские чемпионы в отчаянии: просят у президента $ 11 млн. Проще уже поменять паспорт».

По мнению ВФЛА, сведения в этом материале являются недостоверными и порочат деловую репутацию организации. В противном случае ВФЛА считает необходимым обратиться в суд за защитой своих неимущественных прав.

Как «Чемпионат» относится к этой ситуации, почему известного врача сборной России по футболу Эдуарда Безуглова лишили должности в ВФЛА и зачем российским легкоатлетам теперь уже точно стоит поменять спортивное гражданство, читайте в реакции главного редактора «Чемпионата» Евгения Слюсаренко.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020