ВФЛА угрожает подать в суд в ответ на публикацию «Чемпионата»

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) в лице президента организации Евгения Юрченко направила письмо в адрес управляющего директора Антона Сучкова и главного редактора Евгения Слюсаренко, в котором требует опровержения и удаления информации, приведённой в статье «Российские чемпионы в отчаянии: просят у президента $ 11 млн. Проще уже поменять паспорт».
По мнению ВФЛА, сведения в этом материале являются недостоверными и порочат деловую репутацию организации. В противном случае ВФЛА считает необходимым обратиться в суд за защитой своих неимущественных прав.
Как «Чемпионат» относится к этой ситуации, почему известного врача сборной России по футболу Эдуарда Безуглова лишили должности в ВФЛА и зачем российским легкоатлетам теперь уже точно стоит поменять спортивное гражданство, читайте в реакции главного редактора «Чемпионата» Евгения Слюсаренко.
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