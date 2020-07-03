Евгений Трефилов вошёл в новый состав тренерского совета ФГР

Сегодня, 3 июля, на заседании Федерации гандбола России (ФГР) был утверждён новый состав тренерского совета организации. В тренерский совет вошли, в частности, знаменитый тренер Евгений Трефилов, главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин, главный тренер мужской команды Велимир Петкович.
Полный состав тренерского совета ФГР на сезон-2020/2021:
Анатолий Драчёв, председатель, член исполкома ФГР;
Сергей Зиза, секретарь, член исполкома ФГР, директор гандбольного клуба «Нева»;
Евгений Трефилов, первый вице-президент ФГР, куратор молодёжных и юношеских женских сборных России;
Велимир Петкович, главный тренер мужской сборной России;
Амброс Мартин, главный тренер женской сборной России, главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон»;
Валентин Бузмаков, главный тренер мужской молодёжной сборной России U-20, главный тренер гандбольного клуба «Пермские медведи»;
Любовь Сидоричева, главный тренер женской молодёжной сборной России U-20, главный тренер гандбольного клуба «Динамо-Синара»;
Виталий Иванов, главный тренер мужской юношеской сборной России U-18, тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи»;
Михаил Измайлов, главный тренер женской юношеской сборной России U-18;
Алексей Гумянов, главный тренер женской младшей юношеской сборной России U-16, главный тренер гандбольного клуба «Звезда»;
Владимир Максимов, главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи»;
Сергей Клёнов, главный тренер гандбольного клуба «Виктор»;
Дмитрий Торгованов, главный тренер гандбольного клуба «Нева»;
Олег Кулешов, главный тренер мужского гандбольного клуба ЦСКА;
Алексей Алексеев, тренер женской сборной России, главный тренер гандбольного клуба «Лада»;
Ян Лесли, главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА;
Влатко Джонович, главный тренер гандбольного клуба «Астраханочка».
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