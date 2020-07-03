Евгений Трефилов вошёл в новый состав тренерского совета ФГР

Сегодня, 3 июля, на заседании Федерации гандбола России (ФГР) был утверждён новый состав тренерского совета организации. В тренерский совет вошли, в частности, знаменитый тренер Евгений Трефилов, главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин, главный тренер мужской команды Велимир Петкович.

Полный состав тренерского совета ФГР на сезон-2020/2021:

Анатолий Драчёв, председатель, член исполкома ФГР;

Сергей Зиза, секретарь, член исполкома ФГР, директор гандбольного клуба «Нева»;

Евгений Трефилов, первый вице-президент ФГР, куратор молодёжных и юношеских женских сборных России;

Велимир Петкович, главный тренер мужской сборной России;

Амброс Мартин, главный тренер женской сборной России, главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон»;

Валентин Бузмаков, главный тренер мужской молодёжной сборной России U-20, главный тренер гандбольного клуба «Пермские медведи»;

Любовь Сидоричева, главный тренер женской молодёжной сборной России U-20, главный тренер гандбольного клуба «Динамо-Синара»;

Виталий Иванов, главный тренер мужской юношеской сборной России U-18, тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи»;

Михаил Измайлов, главный тренер женской юношеской сборной России U-18;

Алексей Гумянов, главный тренер женской младшей юношеской сборной России U-16, главный тренер гандбольного клуба «Звезда»;

Владимир Максимов, главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи»;

Сергей Клёнов, главный тренер гандбольного клуба «Виктор»;

Дмитрий Торгованов, главный тренер гандбольного клуба «Нева»;

Олег Кулешов, главный тренер мужского гандбольного клуба ЦСКА;

Алексей Алексеев, тренер женской сборной России, главный тренер гандбольного клуба «Лада»;

Ян Лесли, главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА;

Влатко Джонович, главный тренер гандбольного клуба «Астраханочка».