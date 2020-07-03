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Спонсор «Вашингтон Редскинс» нашёл расизм в названии клуба и попросил изменить его

Спонсор «Вашингтон Редскинс» нашёл расизм в названии клуба и попросил изменить его
Другие / Прочие виды спорта 0

Одна из почтовых компаний США, спонсирующая клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Редскинс», попросила клуб сменить название, так как оно, по её мнению, оскорбляет коренные народы. Об этом сообщает CBN.

«Редскинс» в переводе с английского означает «краснокожие», а эмблемой клуба является изображение индейца.

«Вашингтон Редскинс» дважды побеждал в регулярном чемпионате НФЛ (1937, 1942), а также трижды выигрывал так называемый Супербоул, то есть финальный матч плей-офф НФЛ (1982, 1987, 1991).

Напомним, в настоящее время в США проходят массовые протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который 25 мая погиб от рук полицейского, применившего удушающий приём при задержании.

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