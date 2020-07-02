Призёр ОИ по бобслею пожаловалась на расизм. Её называли грязной допингершей и обезьяной

Американская бобслеистка Элана Майерс-Тейлор, которая трижды становилась призёром зимних Олимпийских игр, пожаловалась на расистские высказывания, произнесённые одним из тренеров неназванной сборной по бобслею. Об этом сообщает NBC Sports.

По словам Майерс-Тейлор, этот тренер заявлял, что темнокожие не должны становиться пилотами, так как у них «недостаточно мозгов, чтобы управлять бобом». Также он называл спортсменку «грязной допингершей» и говорил: «Если бы я хотел посмотреть, как пилотирует обезьяна, я бы пошёл в зоопарк».

35-летняя Майерс-Тейлор выступает за сборную США по бобслею с 2007 года. Она бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 и 2018 годов, обладательница двух серебряных и одной бронзовой награды мирового первенства в двойках, двукратная чемпионка мира (2012 и 2013) в смешанных состязаниях по бобслею и скелетону.