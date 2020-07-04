Александра Солдатова опубликовала фотографии тренировки в маске
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала архивные фотографии, на которых выполняет сложные упражнения на растяжку, тренируясь в маске-респираторе.
Гипоксическая маска имитирует тренировку в высокогорье – в условиях, когда у человека наблюдается эффект кислородного голодания. Такие тренировки вызывают значительный прирост выносливости после спуска с гор. В настоящее время во многих регионах России из-за пандемии коронавируса введён масочный режим. В местах большого скопления народа можно находиться только в медицинской маске на лице.
«Актуально», — написала Солдатова.
Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Гимнастка Солдатова стукнула мячом об пол и дотянулась до него ногой в растяжке. Видео
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