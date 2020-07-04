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Александра Солдатова опубликовала фотографии тренировки в маске

Александра Солдатова опубликовала фотографии тренировки в маске
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала архивные фотографии, на которых выполняет сложные упражнения на растяжку, тренируясь в маске-респираторе.

Гипоксическая маска имитирует тренировку в высокогорье – в условиях, когда у человека наблюдается эффект кислородного голодания. Такие тренировки вызывают значительный прирост выносливости после спуска с гор. В настоящее время во многих регионах России из-за пандемии коронавируса введён масочный режим. В местах большого скопления народа можно находиться только в медицинской маске на лице.

«Актуально», — написала Солдатова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

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