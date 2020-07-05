«Прекрасный вечер». Гимнаст Нагорный опубликовал милое фото с женой и собакой

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новую фотографию с женой, чемпионкой мира по спортивной гимнастике Дарьей Спиридоновой, и их собакой Рокки.

Посмотреть фотографию можно на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Члены сборной России по спортивной гимнастике 25 мая вернулись к тренировкам на федеральной базе «Озеро Круглое». До этого в течение двух месяцев спортсмены находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и поддерживали форму в домашних условиях.

Нагорный – действующий чемпион мира и Европы в личном многоборье, оба турнира выиграл в 2019 году. Спиридонова — чемпионка мира по спортивной гимнастике 2015 года в упражнении на брусьях.