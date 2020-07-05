«Какая невеста!» Подписчики восхитились растяжкой Александры Солдатовой в стойке на руках

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой делает растяжку из положения в стойке на руках. Правая нога гимнастки поднята вверх и согнута в колене, левой Александра касается тротуара.

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

В комментариях подписчики восхитились красотой, грацией и гибкостью гимнастки.

_averins_team_: Красотка!

elena_zecevic68: Замечательно, ты лучшая, Солдатова! Браво!

danolino123: Ошеломляющая девушка.

sashakot734: Как ты делаешь? Это прекрасно! Я в шоке от тебя!

sofia_2001_4: Просто идеально.

yanaxsasha: Восхитительная.

nail.teregulov: Очаровашка.

antonio_molinad: Королева! Просто шедевр! Выглядишь потрясающе!

evgeniifrolov908: Красота и грация!

brandoparis: Какая невеста!