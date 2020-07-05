Валентина Гунина выиграла второй этап онлайн-Гран-при по быстрым шахматам

Россиянка Валентина Гунина стала победительницей второго этапа Гран-при по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship, проходящего в онлайн-режиме. В финальном поединке Гунина нанесла поражение украинке Анне Ушениной со счётом 7-5 и набрала 12 очков за победу на этапе. Напомним, что в финале первого этапа встречались те же соперницы, и россиянка уступила украинке со счётом 4-7.

Ещё одна представительница России Екатерина Лагно в матче за третье место обыграла иранку Сарасадат Хадемальшарьех (9,5:2,5) и заработала 6 очков в зачёт Гран-при.

Гран-при состоит из четырёх этапов, каждая из участниц должна выступить на трёх из них. Участницы набирают очки в соответствии с местом, занятым на этапе Гран-при. Шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.