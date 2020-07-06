Гимнастка Спиридонова в растяжке прокатилась на крыше «Гелендвагена». Видео

Чемпионка мира по спортивной гимнастике 2015 года в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео, в котором показано, как она в растяжке проехалась на крыше «Гелендвагена», принадлежащего её мужу Никите Нагорному, также гимнасту.

«Валим на гелике», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

21-летняя Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2015 и 2016 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года.