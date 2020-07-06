Гимнастка Солдатова ответила на вопрос, есть ли у неё парень

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова пообщалась с подписчиками, ответив на некоторые их вопросы в «сториз» своего «инстаграма».
«У тебя есть парень?» — спросил один из подписчиков.
«Моя личная жизнь — личная», — ответила гимнастка.
«Что, на твой взгляд, самое тяжёлое в гимнастике (с чем столкнулась ты)?» — спросил другой подписчик.
«Нездоровый перфекционизм. Это когда тебе всё мало и мало и ты всё тренируешься и доводишь тело до полного изнеможения. Тогда очень велик риск травмы, что и происходило со мной», — написала Солдатова.
«Как похудела?» — последовал такой вопрос.
«Начала нормально кушать. Главное — не голодать, иначе всё в ноль», — ответила Александра.
«Были комплексы?»
«Были и есть. Щёки, руки, например, не воспринимаю адекватно. Они уж очень мне не нравятся в себе».
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