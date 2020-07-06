«Инопланетянка». Подписчики восхитились яркими фотографиями Александры Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии, сделанные у ограждения, напоминающего балетный станок. На первой из них 22-летняя спортсменка подняла левую ногу к голове и коснулась ею перил, продемонстрировав великолепную растяжку. На второй — Солдатова встала на носочки и резко повернула голову, показав длинные, красивые волосы.

«1/2? Какая лучше?» — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчики затруднились с выбором лучшей фотографии и в очередной раз восхитились гибкостью гимнастки.



valeevrustam80: Это как так-то? Офигеть, инопланетянка.

ram131: Обе шикарные.

_123883: Александра! Вы невероятная красавица! Ваша растяжка, красивые руки потрясают!

allashishkina_rusallo4ka: Боже! Как ты так гнёшься?

mariya_3737: Обе фотографии классные! Мне бы такую растяжку.

leonid_177: Две фотки элегантные.

vasiliipopesku30: Вторая круче, но на первой такая грация, как у дикой кошечки.

nastyatrembach: Обе такие классные и живые.