Безуглов: члены президиума ВФЛА понимают, я говорю правду, но такая правда сейчас не нужна

Врач сборной России по футболу и в недавнем прошлом вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов в подкасте «SILA Права» поделился подробностями своего отстранения от должности в федерации.
«Меня избрали членом президиума ВФЛА, который в свою очередь назначил меня вице-президентом федерации. Также я возглавил антидопинговый комитет и начал работу строго в соответствии со своими принципами: не врать и усердно работать. Антидопинговый комитет — это один из немногих комитетов ВФЛА, которые вообще начали работать. Активную роль в деятельности комитета играет наш прославленный легкоатлет Сергей Шубенков. Работая честно и абсолютно бесплатно, мы подготовили доклад, собранный из открытых источников, о проблемах допинга в лёгкой атлетике. Презентацию доклада сделали на президиуме, а полный текст доклада со всеми фактами лёг на стол президенту ВФЛА. На следующий день был собран президиум, ну как собран – меня о нём просто поставили в известность посредством СМС. И вот по итогам заседания президиума в Zoom все его члены высказались единогласно за то, что мне, наверное, не надо быть дальше вице-президентом, потому что вице-президент должен быть правой рукой президента, а президенту неудобно со мной работать.
Как сказал один из членов президиума на заседании, когда меня убирали из вице-президентов: «Эдуард говорит правду, но, наверное, такая правда сейчас не нужна». Но даже после таких слов у меня не опускаются руки, моя совесть чиста, и движение вперёд точно будет. Многие люди в России боятся что-то делать, потому что боятся какого-то окрика. Но я абсолютно убеждён, что если ты делаешь всё честно и открыто, то окрик просто невозможен. Поэтому мы ещё поработаем на благо лёгкой атлетики, а то, что я пока перестал быть вице-президентом, на самом деле никакой роли не играет», — сказал Безуглов.
Подноготная спорта глазами спортивных юристов Михаила Прокопца и Юрия Зайцева. Слушайте подкаст «SILA Права» там, где удобно:
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