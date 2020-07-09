Чемпионка ОИ Шишкина рассказала, как стеснялась, когда впервые в жизни сдавала допинг-тест

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о переживаниях, связанных с первым в её жизни прохождением допинг-контроля.

«В 2010 году нас всей командой включили в международный пул тестирования ВАДА. Впервые допинг-офицеры приехали к нам в открытый бассейн «Лужники». Помню, как мы все в мокрых купальниках, босыми ногами стоим на ледяном кафельном полу, битком забив собой небольшое помещение, где обычно дежурит медсестра.

Все жутко замёрзли. На улице, как назло, подул прохладный ветерок. Документы раньше заполнялись вручную — это намного удлиняет всю процедуру.

А потом нужно было писать в баночку на глазах человека, которого ты видишь впервые в жизни. И он не просто стоит где-то у двери, отвернувшись, а пристально смотрит прямо туда.

Даже не знаю, кем нужно быть, чтобы тебя это не напрягло, особенно в первый раз. Я отделалась лёгким испугом, попыталась абстрагироваться по максимуму. Но были девчонки, которые чисто психологически не могли сдать пробу, даже если очень хотели в туалет. Они сидели в этой холодной комнатке несколько часов и плакали.

Жизнь спортсмена — это не только путешествия, медали и интервью. Это ещё и испытания, которые сложно себе представить в обычной жизни», — написала она в своём «инстаграме».