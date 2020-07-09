4-кратный победитель «Тур де Франс» Крис Фрум покинет команду Ineos после сезона-2020

Четырёхкратный победитель самой престижной велогонки мира «Тур де Франс» британец Крис Фрум покинет команду Ineos по окончании 2020 года, сообщается в пресс-релизе коллектива.

«Это были феноменальные 10 лет с командой, мы много добились вместе, и я всегда буду дорожить этими воспоминаниями. С нетерпением жду новых вызовов, перехожу к следующему этапу карьеры. При этом я сосредоточен на том, чтобы выиграть с Ineos пятый «Тур де Франс», — сказал Фрум.

«Действующий контракт Криса заканчивается в декабре, и мы решили не продлевать его. Мы решили объявить об этом раньше, чем обычно, чтобы положить конец слухам на этот счёт и позволить команде сосредоточиться на предстоящем сезоне», — добавил глава команды Дэйв Брэйлсфорд.

35-летний Фрум — четырёхкратный победитель «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017), победитель «Джиро д'Италия» (2018) и «Вуэльты» (2017). Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке (2012, 2016), бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в индивидуальной гонке.