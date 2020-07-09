Двукратному чемпиону мира по гребле предъявлены обвинения в смертельном ДТП

Двукратному чемпиону мира по академической гребле немцу Маттиасу Унгемаху предъявлены обвинения в смертельном ДТП в Австралии, сообщает Sydney Morning Herald.
По данным источника, утром 22 февраля Унгемах сбил 66-летнего Антонио Плати и скрылся с места происшествия. Сосед нашёл пострадавшего на обочине с серьёзными повреждениями, позже он скончался в больнице.
Сегодня, 9 июля, Унгемах был арестован в своём доме в австралийском пригороде Керл Керл. Спортсмена доставили в полицейский участок. Ему было предъявлено обвинение в неосторожном и опасном вождении, которое повлекло за собой смерть, а также в неоказании пострадавшему необходимой помощи.
Спортсмен был лишён водительских прав и освобождён под залог. Следующее судебное заседание состоится в сентябре.
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