Двукратному чемпиону мира по гребле предъявлены обвинения в смертельном ДТП

Двукратному чемпиону мира по академической гребле немцу Маттиасу Унгемаху предъявлены обвинения в смертельном ДТП в Австралии, сообщает Sydney Morning Herald.

По данным источника, утром 22 февраля Унгемах сбил 66-летнего Антонио Плати и скрылся с места происшествия. Сосед нашёл пострадавшего на обочине с серьёзными повреждениями, позже он скончался в больнице.

Сегодня, 9 июля, Унгемах был арестован в своём доме в австралийском пригороде Керл Керл. Спортсмена доставили в полицейский участок. Ему было предъявлено обвинение в неосторожном и опасном вождении, которое повлекло за собой смерть, а также в неоказании пострадавшему необходимой помощи.

Спортсмен был лишён водительских прав и освобождён под залог. Следующее судебное заседание состоится в сентябре.