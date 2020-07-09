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«Маленькая бенгальская принцесса!» Маргарита Мамун показала детское фото

«Маленькая бенгальская принцесса!» Маргарита Мамун показала детское фото
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» старое фото. На снимке можно посмотреть, как она выглядела в раннем детстве.

«Маленькая бенгальская принцесса!» — подписала она фотографию.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Маргариты Мамун.

Маргарита замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. 3 октября 2019 года в семье спортсменов родился мальчик. Сына назвали Львом.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.

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