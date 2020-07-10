Лагно вышла в финал этапа онлайн-Гран-при по быстрым шахматам, обыграв Костенюк

Россиянка Екатерина Лагно вышла в финал третьего этапа онлайн-Гран-при по быстрым шахматам Women’s Speed Chess Championship. В полуфинале Лагно со счётом 6,5:4,5 обыграла соотечественницу, Александру Костенюк. В решающей встрече россиянка встретится с китаянкой Хоу Ифань, в полуфинальном матче обыгравшей Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана – 8:2. Финал пройдёт в воскресенье, 12 июля.

Все матчи на каждом этапе Гран-при состоят из трёх частей: 30 минут с контролем времени по 5 минут на партию плюс одна секунда на ход; 30 минут с контролем времени по три минуты на партию плюс одна секунда на ход; 10 минут с контролем времени по одной минуте на партию плюс одна секунда на ход.

Гран-при состоит из четырёх этапов, и каждая из участниц должна выступить на трёх из них. Участницы набирают очки в соответствии с местом, занятым на этапе Гран-при. Шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.



Победительницей первого этапа стала украинка Анна Ушенина, второй выиграла россиянка Валентина Гунина. Лагно тогда была третьей.