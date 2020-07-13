Ганус ответил Позднякову на обвинение в финансовых нарушениях

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не нравится многим, в том числе главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову. Об этом заявил глава РУСАДА Юрий Ганус.

Напомним, ранее в одном из телеграм-каналов появились обвинения в адрес Гануса и его сотрудников в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Речь шла о 110 млн рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018-2019 годах. Помимо этого его обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за совмещение и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков. После этого Поздняков заявил, что углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности РУСАДА.

«РУСАДА не нравится многим. И Позднякову, и тем, кто за ним стоит. Если что-то у вас есть, то покажите.

По нашему мнению, годовая прилагаемая бухгалтерская финансовая отчётность отражает достоверное во всех существенных положениях финансовое положение на 31 декабря 2019 года.

Там есть технические моменты, которые касаются учёта. Мы готовы устранить их до 10—15 августа. Поэтому эти претензии несущественны. Когда аудиторы работают, то они не могут не найти что-то неточное. Мы прозрачны и будем исправлять замечания аудиторов», — цитирует Гануса «РБК-Спорт».