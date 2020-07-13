Тренер Шубенкова: вообще не понимаю, зачем Юрченко приходил, что это такое было?

Тренер победителя и неоднократного призёра чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал отставку президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко.
Юрченко был избран 28 февраля 2020 года. Его главной целью было наладить взаимоотношения с World Athletics. Однако штраф, который был наложен на организацию за подделку документов в «деле Лысенко», не был выплачен в срок. В результате российские легкоатлеты сейчас лишены возможности участвовать в международных турнирах даже в нейтральном статусе.
«Вообще не понимаю, зачем Юрченко приходил, что это такое было? Реально в большом недоумении, абсолютно не понимаю. Совершенно очевидно сейчас, что время с марта по июль потеряно безвозвратно. Пока идут новые перевыборы, пройдет еще несколько месяцев, поэтому об этом международном сезоне мы можем забыть», — приводит слова Клевцова ТАСС.
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