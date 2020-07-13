Министр спорта России Матыцин отреагировал на отставку президента ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал уход Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«С пониманием относимся к решению Евгения Юрченко покинуть пост президента ВФЛА. Он возглавил организацию в непростое, кризисное время в российской лёгкой атлетике, старался найти пути выхода из тяжёлой ситуации, в которой оказались российские легкоатлеты.

В ближайшее время, согласно Уставу ВФЛА, президиум федерации должен принять решение об исполняющем обязанности президента ВФЛА, а также начать подготовку к проведению конференции для избрания нового президента.

Министерство спорта продолжит взаимодействие с новым руководством ВФЛА, наша главная цель — полное восстановление в правах российских легкоатлетов.

Отставка президента ВФЛА не повлияет на подготовку наших спортсменов и реализацию плана по проведению всероссийских и межрегиональных соревнований по лёгкой атлетике. На данный момент тренерский штаб сборной команды России по лёгкой атлетике продолжает работу, утверждены планы подготовки сборной, спортсмены находятся на тренировочных мероприятиях на федеральных спортивных базах», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.