«Никто не знает, что будет завтра». Ефимова опубликовала зеркальное фото
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала необычную фотографию, сделанную в зеркальном зале при освещении разноцветных огней. Фигура спортсменки едва угадывается на пёстром фоне.
«Похоже на 2020 год… Никто не знает, что будет завтра», — подписала фотографию Ефимова.
Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».
Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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