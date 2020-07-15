«Никто не знает, что будет завтра». Ефимова опубликовала зеркальное фото

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала необычную фотографию, сделанную в зеркальном зале при освещении разноцветных огней. Фигура спортсменки едва угадывается на пёстром фоне.



«Похоже на 2020 год… Никто не знает, что будет завтра», — подписала фотографию Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).