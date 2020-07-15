Итоги премии «Спорт и Россия» подведут 30 июля

Каждый год премия «Спорт и Россия» поощряет лучшие проекты в сфере спорта и здорового образа жизни. В 2020 году подведение итогов и объявление лауреатов VII ежегодной премии состоится 30 июля. Заявки на участие принимаются до 20 июля.

Премия берёт своё начало в 2014 году, когда после проведения Олимпиады в Сочи спорт стал одним из основных приоритетов России. Тогда Олимпиада стала толчком для развития массового спорта, вовлекая в эту сферу всё больше компаний и организаций и постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых мероприятий.

2020 год стал ещё одним поворотным моментом. Пандемия пришла неожиданно и изменила наше привычное представление мира, вычеркнув из него весь спорт на три месяца. Но вместе с этим пандемия стала ещё одним стимулом для развития, поиска новых форматов и новых решений в условиях современных реалий.

В рамках премии проводится форум #БизнесСпортИнвестиции, который стал площадкой для обмена опытом и построения эффективного взаимодействия среди профессионального сообщества. В этом году главными темами для обсуждения станут «Влияние пандемии на спортивную индустрию» и «Решения ВАДА о санкциях в отношении России».