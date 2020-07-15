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«Настроение 1000%». Елена Исинбаева рассказала о достижениях в езде на велосипеде

«Настроение 1000%». Елена Исинбаева рассказала о достижениях в езде на велосипеде
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о достижениях в первый день езды по Волгограду на приобретённом накануне велосипеде.

«Итак, мой первый день «верхом»:

  • Проехала 16 км.
  • Чуть не умерла крутить педали в гору.
  • Очень сильно болят кости попы.
  • Настроение 1000%.
  • Усталость 80%.
  • Приятно удивилась количеству велосипедистов в городе.
  • Очень довольна покупкой.

До встречи на улицах города-героя», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Исинбаева замужем за копьеметателем Никитой Петиновым, пара воспитывает двух детей: шестилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.

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