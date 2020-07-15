«Настроение 1000%». Елена Исинбаева рассказала о достижениях в езде на велосипеде
Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о достижениях в первый день езды по Волгограду на приобретённом накануне велосипеде.
«Итак, мой первый день «верхом»:
- Проехала 16 км.
- Чуть не умерла крутить педали в гору.
- Очень сильно болят кости попы.
- Настроение 1000%.
- Усталость 80%.
- Приятно удивилась количеству велосипедистов в городе.
- Очень довольна покупкой.
До встречи на улицах города-героя», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
Исинбаева замужем за копьеметателем Никитой Петиновым, пара воспитывает двух детей: шестилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.
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