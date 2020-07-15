«Настроение 1000%». Елена Исинбаева рассказала о достижениях в езде на велосипеде

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о достижениях в первый день езды по Волгограду на приобретённом накануне велосипеде.



«Итак, мой первый день «верхом»:

Проехала 16 км.

Чуть не умерла крутить педали в гору.

Очень сильно болят кости попы.

Настроение 1000%.

Усталость 80%.

Приятно удивилась количеству велосипедистов в городе.

Очень довольна покупкой.

До встречи на улицах города-героя», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Исинбаева замужем за копьеметателем Никитой Петиновым, пара воспитывает двух детей: шестилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.