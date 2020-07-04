«Хочется дышать полной грудью». Елена Исинбаева опубликовала фото на поле пшеницы

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о загородной поездке на автомобиле. Исинбаева опубликовала фотографию на пшеничном поле, сделанную в яркий солнечный день.



«Очень редко выезжаю загород на машине, а зря. Надо пересмотреть своё отношение к таким поездкам. Я так много упускаю…

Видишь поля, леса, просторы, и голова очищается, настроение меняется, хочется дышать полной грудью… Даже не знаю, как описать ощущения подробнее», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Исинбаева замужем за копьеметателем Никитой Петиновым, пара воспитывает двух детей: шестилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.