На бейсбольном матче в Токио фанатов на трибунах заменили роботы

Японский бейсбольный клуб «Фукуока Софтбанк Хоукс» пригласил на трибуны роботов, которые попытались повторить движения танца, который обычно исполняли перед началом матча болельщики под звуки командного гимна.
Из-за пандемии коронавируса соревнования по бейсболу в Японии были возобновлены 19 июня при условии отсутствия зрителей на трибунах. Вместо людей на трибунах стадиона Fukuoka Dome вместимостью 40 000 человек находилось более 40 роботов: человекоподобные SoftBank Pepper и роботы-собаки Spot от Boston Dynamic. Некоторые из танцующих роботов даже махали флагами и надели кепки Hawks.
Клубом владеет та же компания, которая производит роботов Pepper. Этого робота использовали для борьбы с коронавирусом по всей Японии, в том числе в качестве персонала для гостиниц, где живут пациенты с коронавирусом.
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