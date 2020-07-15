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На бейсбольном матче в Токио фанатов на трибунах заменили роботы

На бейсбольном матче в Токио фанатов на трибунах заменили роботы
Другие / Прочие виды спорта 0

Японский бейсбольный клуб «Фукуока Софтбанк Хоукс» пригласил на трибуны роботов, которые попытались повторить движения танца, который обычно исполняли перед началом матча болельщики под звуки командного гимна.

Из-за пандемии коронавируса соревнования по бейсболу в Японии были возобновлены 19 июня при условии отсутствия зрителей на трибунах. Вместо людей на трибунах стадиона Fukuoka Dome вместимостью 40 000 человек находилось более 40 роботов: человекоподобные SoftBank Pepper и роботы-собаки Spot от Boston Dynamic. Некоторые из танцующих роботов даже махали флагами и надели кепки Hawks.

Клубом владеет та же компания, которая производит роботов Pepper. Этого робота использовали для борьбы с коронавирусом по всей Японии, в том числе в качестве персонала для гостиниц, где живут пациенты с коронавирусом.

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