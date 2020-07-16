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И. о. президента ВФЛА станет Алексей Плотников

И. о. президента ВФЛА станет Алексей Плотников
Другие / Лёгкая атлетика 0

Алексей Плотников будет исполнять обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) с 29 июля, отмечается в сообщении на сайте организации.

13 июля президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил об уходе со своего поста, который он занимал с 28 февраля. Сегодня, 16 июля, состоялось заседание президиума федерации, на котором Плотников, первый вице-президент ВФЛА, подтвердил факт добровольного снятия полномочий президента ВФЛА Юрченко с 28 июля.

«Согласно пункту 6.20 устава Всероссийской федерации лёгкой атлетики, с 29 июля обязанности президента ВФЛА будет исполнять первый вице-президент федерации Алексей Плотников», — отмечается в сообщении организации.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на отставку Юрченко.

Президент ОКР Поздняков отреагировал на отставку главы ВФЛА Юрченко
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