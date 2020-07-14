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Президент ОКР Поздняков отреагировал на отставку главы ВФЛА Юрченко

Президент ОКР Поздняков отреагировал на отставку главы ВФЛА Юрченко
Другие / Лёгкая атлетика 0

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал уход Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Внезапная отставка Евгения Юрченко вызвала недоумение, хотя в последние годы в нашей лёгкой атлетике неожиданные события происходят регулярно. Спустя без малого 5 месяцев стало очевидно, что со стороны избранного в феврале главы ВФЛА была существенная недооценка объёма и глубины проблем, которые предстояло решать. Что привело к переоценке своих возможностей и ресурсов. К тому же полноценной поддержки руководителя внутри легкоатлетического сообщества мы, увы, не увидели, в том числе со стороны спортсменов. В итоге избранный антикризисный менеджер вывести организацию из кризиса не смог.

Сейчас большие опасения в связи с отставкой президента ВФЛА вызывает тот факт, что совсем скоро состоится совет World Athletics, к которому нашей федерации очень важно последовательно и чётко донести до членов совета свою позицию по защите интересов и прав чистых атлетов. Прежде всего в той части, что спортсмены не могут и не должны нести коллективную ответственность или являться заложниками финансовых разногласий между третьими юридическими лицами», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».

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