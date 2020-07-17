Вячеслав Фетисов: руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал обвинения главы РУСАДА Юрия Гануса в коррупции.



«Сложно в этой ситуации советовать. Но не нужно забывать, что сейчас мы находимся в стадии решения крупных проблем национального значения.



Не хочется верить в эти обвинения. Но чтобы до конца не дискредитировать то, что происходит, руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону, чтобы не мешать личностные дела с тем, что происходит в целом. Но решение должно принимать само руководство.



Повторюсь, не хочется верить в данные обвинения, но если они подтвердятся, это очень серьёзная история.



Очень неприятно всё это слышать. Тем более за последнее время РУСАДА сделало большой объём работы, которая признана в том числе и ВАДА, и другими коллегами. У нас у всех есть надежда, что рано или поздно мы сумеем закончить конфликт между российским спортом и всеми международными структурами.



И то, что разворачивается вокруг РУСАДА сейчас, не может приблизить нас к выполнению этой задачи», – цитирует Фетисова «Р-Спорт».

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