Глава World Athletics Себастьян Коу избран членом МОК

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК) во время 136-й сессии МОК, которая проходила 17 июля в формате видеоконференции, сообщает Inside the Games.
Кандидатуру 63-летнего Коу поддержали 77 членов МОК, против выступили восемь. Коу мог стать членом МОК полгода назад, однако его не допустили к выборам, так как он был исполнительным директором консалтинговой компании CSM, в чём усмотрели конфликт интересов.
Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на средние дистанции, World Athletics он возглавляет с 2015 года.
Также членами МОК избраны посол Саудовской Аравии в США принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, член правления Олимпийского комитета Кубы Мария Каридад Колон и исполняющий обязанности президента Олимпийского комитета Монголии Баттушиг Батболд.
Теперь число членов МОК увеличилось до 105.
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