Юрий Ганус: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил своё мнение о заказанном ОКР аудиторском отчёте, основной целью которого является его дискредитация как руководителя.

«Мы закончили анализировать отчёт «Финэкспертизы», который заказал ОКР. Ничего, кроме разочарования и гнева. По тому, как складывались наши отношения, я знал, что мы не одна команда. Сегодня, после всего, я ещё больше горжусь нашей Dream Team RUSADA и понимаю, как далеки от учредителя.

Понимаю, что наше исследование дискредитировало заказной отчёт и всё переходит в другую плоскость. И, как слушатель Института Генпрокуратуры РФ, работавший в т. ч. над лабораторными по висельникам и др., хочу заявить, что я не буду уходить добровольно из жизни и буду продолжать борьбу.

Понимая профессионально возможные сценарии, в ситуации, когда отчёт, заказанный ОКР, направленный на моё отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли», — написал Ганус на своей странице в «Твиттере».