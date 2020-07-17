Ганус назвал аудит РУСАДА, заказанный ОКР и ПКР, вызовом антидопинговым агентствам мира

Глава РУСАДА Юрий Ганус высказал мнение, что аудит агентства, который заказали ПКР и ОКР у компании «Финэкспертиза», делался для негласного сбора информации в их интересах.



Аудит выявил нарушения в операционной деятельности РУСАДА. Отчет о нём был опубликован в начале текущей недели на сайте ОКР.



«Раскрытие персональных данных сотрудников РУСАДА и информации о контрагентах РУСАДА, составляющей коммерческую тайну, свидетельствует с большой степенью вероятности о том, что использование такого рода аудиторских организаций, типа «Финэкспертизы», по заказу углублённой проверки со стороны ОКР и ПКР осуществляется не только для дискредитации неудобного, борющегося, а не просто декларирующего борьбу нового независимого агентства РУСАДА и его руководителей», — приводит слова Гануса РБК.



По его мнению, аудит также был сделан для негласного сбора информации в интересах ОКР и ПКР, «а возможно и других лиц под предлогом, казалось бы, безобидной проверки». «Я напомню, что мы тестируем олимпийцев и паралимпийцев. Это вызов для всех антидопинговых агентств мира», — сказал Ганус.



Часть претензий, которые агентство признаёт, Ганус пообещал устранить в течение месяца.

«Претензии не существенны. Когда аудиторы работают, то они не могут не найти что-то неточное. Мы прозрачны и будем исправлять замечания аудиторов», — сказа Ганус.