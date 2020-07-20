Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Костенюк проиграла украинке Ушениной в Суперфинале онлайн-турнира по быстрым шахматам

Костенюк проиграла украинке Ушениной в Суперфинале онлайн-турнира по быстрым шахматам
Другие / Шахматы 0

Российская шахматистка Александра Костенюк не сумела стать победительницей онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship. В Суперфинале соревнований она уступила представительнице Украины Анне Ушениной — 13,5: 14,5. Исход матча решился в последней партии Суперфинала.

Напомним, в Суперифинал Women's Speed Chess Championship пробились две лучшие шахматистки по итогам четырёх этапов Гран-при. Две участницы, набравшие наибольшую сумму очков, получили право сыграть в решающем матче.

Костенюк набрала 24 очка и вышла в Суперфинал с первого места турнирной таблицы. Ушенина, как и другая россиянка Валентина Гунина, набрала 22 балла, но получила место в Суперфинале за счёт дополнительных показателей.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020