Костенюк проиграла украинке Ушениной в Суперфинале онлайн-турнира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Александра Костенюк не сумела стать победительницей онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship. В Суперфинале соревнований она уступила представительнице Украины Анне Ушениной — 13,5: 14,5. Исход матча решился в последней партии Суперфинала.



Напомним, в Суперифинал Women's Speed Chess Championship пробились две лучшие шахматистки по итогам четырёх этапов Гран-при. Две участницы, набравшие наибольшую сумму очков, получили право сыграть в решающем матче.



Костенюк набрала 24 очка и вышла в Суперфинал с первого места турнирной таблицы. Ушенина, как и другая россиянка Валентина Гунина, набрала 22 балла, но получила место в Суперфинале за счёт дополнительных показателей.

