Костенюк проиграла украинке Ушениной в Суперфинале онлайн-турнира по быстрым шахматам
Российская шахматистка Александра Костенюк не сумела стать победительницей онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship. В Суперфинале соревнований она уступила представительнице Украины Анне Ушениной — 13,5: 14,5. Исход матча решился в последней партии Суперфинала.
Напомним, в Суперифинал Women's Speed Chess Championship пробились две лучшие шахматистки по итогам четырёх этапов Гран-при. Две участницы, набравшие наибольшую сумму очков, получили право сыграть в решающем матче.
Костенюк набрала 24 очка и вышла в Суперфинал с первого места турнирной таблицы. Ушенина, как и другая россиянка Валентина Гунина, набрала 22 балла, но получила место в Суперфинале за счёт дополнительных показателей.
- 20 июля 2020
-
22:01
-
18:39
-
18:26
-
16:56
-
16:02
-
15:49
-
15:28
-
11:18
-
10:20
- 19 июля 2020
-
21:48
-
18:42
-
17:45
-
17:38
-
14:39
-
13:21
-
13:18
-
11:10
-
10:49
-
10:06
- 18 июля 2020
-
23:23
-
21:47
-
20:56
-
19:24
-
17:34
-
16:51
-
15:55
-
00:18
- 17 июля 2020
-
23:18
-
21:52
-
20:59
-
20:14
-
18:51
-
17:46
-
16:21
-
14:42
Партнерский контент