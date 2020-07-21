Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трамп: когда вижу игрока, стоящего на одном колене во время гимна, для меня игра окончена!

Трамп: когда вижу игрока, стоящего на одном колене во время гимна, для меня игра окончена!
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал спортсменов, которые во время исполнения гимна становятся на одно колено. Этот жест символизирует борьбу с расизмом. Акцию изначально запустил игрок НФЛ Колин Каперник. Он выступал против расовой дискриминации и жестокого обращения полиции с афроамериканцами.

«Я с нетерпением жду возобновления спортивных соревнований. Но когда я вижу игрока, становящегося на одно колено во время гимна, игра для меня окончена! Это неуважение к нашей стране и флагу», — написал Трамп в «Твиттере».

Ранее президент США раскритиковал Федерацию футбола США, которая разрешила игрокам преклонять колено во время гимна. После этого Трамп пообещал, что не будет смотреть матчи футбольной сборной.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020