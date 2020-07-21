Трамп: когда вижу игрока, стоящего на одном колене во время гимна, для меня игра окончена!

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал спортсменов, которые во время исполнения гимна становятся на одно колено. Этот жест символизирует борьбу с расизмом. Акцию изначально запустил игрок НФЛ Колин Каперник. Он выступал против расовой дискриминации и жестокого обращения полиции с афроамериканцами.



«Я с нетерпением жду возобновления спортивных соревнований. Но когда я вижу игрока, становящегося на одно колено во время гимна, игра для меня окончена! Это неуважение к нашей стране и флагу», — написал Трамп в «Твиттере».

Ранее президент США раскритиковал Федерацию футбола США, которая разрешила игрокам преклонять колено во время гимна. После этого Трамп пообещал, что не будет смотреть матчи футбольной сборной.