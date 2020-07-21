Устюгов показал пятый результат в контрольном забеге российских лыжников на 3000 м

В Чайковском, где проходит сбор российских лыжников и лыжниц, состоялись контрольные забеги на 3000 метров. Лучшее время показали Евгений Белов и Екатерина Смирнова, сообщает «инстаграм» Федерации лыжных гонок России.

Один из самых титулованных российских лыжников Сергей Устюгов показал пятый результат. Он отстал от Белова на 41 секунду.

Контрольный забег. 3000 м (бег)

Мужчины

1. Евгений Белов – 8.40,0 ⠀

2. Илья Порошкин – +6,0 ⠀

3. Иван Кириллов – +18,0

4. Владислав Вечканов – +25,0

5. Сергей Устюгов – +41,0

6. Данил Зимин – +49,0⠀

7. Савелий Коростелёв – +54,0 ⠀

8. Глеб Ретивых – +54,0

Женщины

1. Екатерина Смирнова – 10.12,0

2. Юлия Ступак – +14,0

3. Анна Грухвина – +23,0

4. Майя Якунина – +26,0

5. Алиса Жамбалова – +28,0

6. Нина Дуботолкина – +30,0