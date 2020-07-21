Устюгов показал пятый результат в контрольном забеге российских лыжников на 3000 м

В Чайковском, где проходит сбор российских лыжников и лыжниц, состоялись контрольные забеги на 3000 метров. Лучшее время показали Евгений Белов и Екатерина Смирнова, сообщает «инстаграм» Федерации лыжных гонок России.
Один из самых титулованных российских лыжников Сергей Устюгов показал пятый результат. Он отстал от Белова на 41 секунду.
Контрольный забег. 3000 м (бег)
Мужчины
1. Евгений Белов – 8.40,0 ⠀
2. Илья Порошкин – +6,0 ⠀
3. Иван Кириллов – +18,0
4. Владислав Вечканов – +25,0
5. Сергей Устюгов – +41,0
6. Данил Зимин – +49,0⠀
7. Савелий Коростелёв – +54,0 ⠀
8. Глеб Ретивых – +54,0
Женщины
1. Екатерина Смирнова – 10.12,0
2. Юлия Ступак – +14,0
3. Анна Грухвина – +23,0
4. Майя Якунина – +26,0
5. Алиса Жамбалова – +28,0
6. Нина Дуботолкина – +30,0
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