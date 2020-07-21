Мамун показала фото в соблазнительном платье на фоне вечернего морского пейзажа

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новую запись в «Инстаграме». Спортсменка предстала в вечернем платье на морском пирсе на фоне облаков и заката.

«А какие сны снятся вам? С детства мне снятся яркие и запоминающиеся сны. А порой сны, которые видят только гимнастки. Там меня вызывают на ковёр, а я не готова: бегу, натягивая купальник, или стараюсь быстро собрать пучок, а он предательски разваливается. В общем, поймут не все, но это продолжается и по сей день.

Такие сновидения посещали и мужа, но, естественно, касались плавания. Там он умел дышать под водой.

И вот недавно, посмотрев очередную гонку Формулы-1, мне стало интересно, какие сны, касающиеся профессии, видят пилоты болидов, спортсмены других видов спорта, да и вообще, люди особо впечатлительные», — подписала фото Мамун.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.

Маргарита замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. 3 октября 2019 года в семье спортсменов родился мальчик. Сына назвали Львом.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.