Мамун показала фото в соблазнительном платье на фоне вечернего морского пейзажа

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новую запись в «Инстаграме». Спортсменка предстала в вечернем платье на морском пирсе на фоне облаков и заката.
«А какие сны снятся вам? С детства мне снятся яркие и запоминающиеся сны. А порой сны, которые видят только гимнастки. Там меня вызывают на ковёр, а я не готова: бегу, натягивая купальник, или стараюсь быстро собрать пучок, а он предательски разваливается. В общем, поймут не все, но это продолжается и по сей день.
Такие сновидения посещали и мужа, но, естественно, касались плавания. Там он умел дышать под водой.
И вот недавно, посмотрев очередную гонку Формулы-1, мне стало интересно, какие сны, касающиеся профессии, видят пилоты болидов, спортсмены других видов спорта, да и вообще, люди особо впечатлительные», — подписала фото Мамун.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.
Маргарита замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. 3 октября 2019 года в семье спортсменов родился мальчик. Сына назвали Львом.
Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.
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