«А я неплохим мужчиной бы получилась!» Мамун изменила внешность с помощью приложения

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун изменила свою фотографию с помощью приложения. В итоге спортсменка изменила лицо на мужское.
«Я неплохим бы таким мужчиной получилась! Брутальным! Обратили бы на такого внимание?» — подписала фото Мамун в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Маргарита замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. 3 октября 2019 года в семье спортсменов родился мальчик. Сына назвали Львом.
Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.
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