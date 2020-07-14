«А я неплохим мужчиной бы получилась!» Мамун изменила внешность с помощью приложения

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун изменила свою фотографию с помощью приложения. В итоге спортсменка изменила лицо на мужское.

«Я неплохим бы таким мужчиной получилась! Брутальным! Обратили бы на такого внимание?» — подписала фото Мамун в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Маргарита замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. 3 октября 2019 года в семье спортсменов родился мальчик. Сына назвали Львом.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.