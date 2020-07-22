«Интересно, в плавание не поздно ещё?» Клишина показала тренировку в бассейне

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» несколько видеороликов. Спортсменка показала, как тренируется в бассейне.⠀
«Бодро начинаю рабочую неделю тренировкой в бассейне. Интересно, в плавание не поздно ещё?» — написала Клишина в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
С 2013 года Клишина живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
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