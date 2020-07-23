Легендарный борец Александр Карелин уйдёт из Госдумы

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин покинет Государственную Думу Российской Федерации после единого дня голосования, который пройдёт в сентябре 2020 года. Он перейдёт в Совет Федерации, сообщает «РБК», ссылаясь на источники.

«Он уже принял решение и соответствующее предложение», — сообщил источник.

Сам Карелин от комментариев отказался.

52-летний Карелин — трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы. За карьеру выиграл 888 поединков (887 в борьбе и 1 в ММА) и потерпел два поражения. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки. Известны случаи, когда соперники отказывались бороться с ним.