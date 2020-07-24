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Сын пропавшего чемпиона ОИ-1964 Иваницкого: папу пока не нашли, поиски продолжаются

Сын пропавшего чемпиона ОИ-1964 Иваницкого: папу пока не нашли, поиски продолжаются
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Владимир Иваницкий, сын олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого, сообщил, что его отца пока не нашли. Ранее стало известно, что 82-летний Иваницкий ушёл в лес за грибами, но затем пропал.

«Папу пока не нашли, поиски продолжаются», — цитирует Иваницкого-младшего РИА «Новости».

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, олимпийский чемпион 1964 года, многократный чемпион мира, победитель и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, а впоследствии многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

Ранее сын чемпиона предположил, что его отец мог утонуть, когда перебирался через реку. По словам Владимира, корзину отца с вещами прибило к берегу.

«Возможно, он утонул». Сын олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого — о пропаже отца
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