Забавная причёска игрока «Славы» с дредами и эффектные поддержки «Енисея» в воздухе. Фото

Вчера, 24 июля, в Москве на стадионе «Слава» в матче 5-го тура Лига ставок — чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» в гостях одержал победу над «Славой». Встреча завершилась со счётом 25:22.

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учётом социальной дистанции.

Лучшие кадры матча «Слава»— «Енисей-СТМ» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.