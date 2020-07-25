Мамиашвили — о смерти Иваницкого: ушёл человек, олицетворявший целое поколение детей войны

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию о смерти олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого. 82-летний многократный чемпион мира несколько дней назад ушёл за грибами и не вернулся. Сегодня, 25 июля, его тело было найдено в Подмосковье.
«Насколько знаю, когда Александр выходил за грибами, купался, это была обыденная ситуация. Ничто не предвещало трагедии. Он вёл здоровый образ жизни, невзирая на годы, находился в прекрасной физической форме.
Будем разделять эту горечь утраты вместе с родными и близкими. Для нашей организации это тяжелейшая утрата. Ушёл из жизни человек, который олицетворял собой целое поколение детей войны. Он был способен к чувству ответственности перед народом-победителем, страной, представляя своё великое государство на крупных мировых площадках», — заявил Мамиашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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