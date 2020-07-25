Ефимова выложила фото в кружевном белье и шляпе. Подписчики восхищены

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое фото. Спортсменка предлагает подписчикам подсчитать количество шляп на фотографии. При этом на Ефимовой — расстёгнутый деловой костюм и кружевной топ.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Подписчики, вполне ожидаемо, заострили внимание не на шляпах:
«С таким фото не до подсчётов шляп», — пишет один из них.
«Кто же тут на шляпы смотрит?» — вторит ему другой.
«А на фото ещё и шляпы есть?» — спрашивает третий.
28-летняя Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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