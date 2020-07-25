Юрий Ганус: первая попытка меня сместить была ещё в феврале

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился мнением об обвинениях, которые были выдвинуты Олимпийским комитетом России в его адрес. Сообщалось, что в ходе аудита к РУСАДА и руководству появились претензии, связанные с распоряжением финансовыми средствами.

«Они хотят убрать меня с должности. Им не нравится позиция принципиального директора агентства, который говорит правду. Наше агентство реально борется с допингом, и мы говорим о проблемах, которые есть. Когда пришёл в РУСАДА, которое потеряло соответствие и упала на дно, думал, что перед нами стоит три главные задачи. Первое — действовать в соответствии с международными нормами, второе — обеспечить функциональность агентства, третье — восстановить доверие [международного спортивного сообщества]. Но вскоре понял, что наша главная задача — формирование независимого агентства. Чтобы никто не мог использовать РУСАДА так, как ему хочется. Эту задачу, как и три другие, нам выполнить во многом удалось.

Доверие продолжаем активно восстанавливать. Как и стараемся сохранить нашу независимость, хотя она так не нравится нашим спортивным властям, как и наши независимые суждения, открытость, активность на международной арене. Как не нравится и генеральный директор, который транслирует позицию по текущему состоянию дел. Первая попытка меня сместить была еще в феврале.

Со стороны учредителя в адрес наблюдательного совета РУСАДА было выдвинуто предложение — не соглашаться с решением ВАДА. Понимая все риски, я был против этого. И высказал наблюдательному совету опасение, что это принесёт больше проблем», — цитирует Гануса Meduza.